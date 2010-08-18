-MESUT ÖZİL'İN TRANSFERİ ALMAN BASININDA BERLİN (A.A) - 18.08.2010 - Alman Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'de oynayan Alman Milli Takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'in İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olması Alman basınında geniş şekilde yer aldı. Bild gazetesi, ''Adios Özil - Real ile anlaşma 30 milyon getirdi'' başlığı ile verdiği haberde, Almanya'nın Dünya Kupasında oynadığı futbol ile herkesi hayrete düşürdüğü ve şimdi de büyük bir kulübün diğer bir Alman oyuncuyu kaptığı ifade edildi. Werder Bremen'in bu transferden 18 milyon avro alacağı, 6 yıllık sözleşme imzalayacak olan Mesut'un da yılda 5 milyon avro kazanacağı belirtilen haberde, Mesut'un Real Madird'e transferinin 30 milyon avro getirdiği kaydedildi. Mesut Özil de bu gazetede yer alan açıklamasında, Bremen'de çok güzel iki yıl geçirdiğini ve herkese teşekkür ettiğini, şimdi bir adım atma zamanının geldiğini belirterek, ''Madird'de çok sayıda yıldız var, ancak bundan korkmuyorum'' dedi. Real Madrid'in Mesut için ilk yaptığı 9 milyon avroluk teklifi ''gülünç" olarak değerlendirmiş olan Werder Bremen'in menajeri Klaus Allofs, Werder Bremen için üzüldüğünü, Mesut gibi oyuncuyu vermek istemediklerini, ancak transferin daha fazla para teklif edildiği için gerçekleştiğini belirtti. Real Madrid'in oyuncusu Rafael van der Vaart da gazeteye yaptığı açıklamada, takımının her yıl yıldız oyuncularla güçlendirilmesinin normal olduğunu, Mesut'un da bu kategoriye dahil olduğunu söyledi. ''Berliner Kurier'' gazetesi, Mesut gibi 21 yaşındaki süper bir yeteneğin Real Madrid'e transfer olduğunu, diğer bir Alman milli takımı oyuncusu olan Sami Khedira'nın da Real Madrid'de oynamasından dolayı Mesut'un bu takıma alışmasının zor olmayacağını ifade ederken, ''B.Z'' gazetesi de Real Madrid'in sakat olan Kaka'nın yerini dolduracak oyuncu aradığı için Mesut'a bu kadar çok para verdiğini savundu. Real Madrid'in teknik direktörü Jese Mourinho da bazı gazetelerde yer alan açıklamasında, Mesut'u, gerçek piyasa değerinin altında bir fiyata aldıklarını belirterek, bu nedenle Mesut'u kaçırmak istemediklerini söyledi. ''Die Welt'' ve ''Berliner Morgenpost'' gazeteleri de Mesut'un yaklaşık 18 milyon avroya Real Madrid'e transfer olduğunu yazdı. Mesut ile ilgili haberini birinci sayfada ''Yolu Madrid'e gidiyor'' başlığıyla veren ''Die Welt'', transferin Mesut için, 2008 yılının Ocak ayında yaklaşık 4 milyon avroya Schalke 04'ten Werder Bremen'e geçmiş ve 2 buçuk yıl boyunca bu kulüpte kalmış olan Mesut için kariyerinde yeni bir adım olacağını ifade etti. ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'' gazetesi de ''Real Madrid Özil'i kaptı'' başlığıyla verdiği haberde, Werder Bremen'in yaklaşık 15 milyon avro aldığına, ancak bunun karşılığında bir oyun kurucuyu kaybettiğine dikkati çekti.