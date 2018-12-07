Mesut Özil'in sakatlığında 'Fortnite bağımlılığı' etkisi

T24 Spor

Sırtındaki sakatlıktan dolayı forma giyemeyen Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, 'oyun bağımlılığıyla' suçlandı. İddiaya göre Özil, Fortnite oynarken bilgisayarın başında çok fazla oturduğu için sırtındaki sakatlığı geçmiyor.

Arsenal'in başarılı oyuncusu Mesut Özil, iki haftadır sakatlığından dolayı forma giyemiyor. Geçtiğimiz günlerde Arsenal teknik direktörü Unai Emery, oyuncunun formasına geri dönebilmek için çok çalıştığını belirtmişti.

Ancak Özil'in dünyanın en çok oynanan video oyunlarından Fortnite'ı çok fazla oynadığı ve bilgisayar ekranının önünde saatler harcamasının sırtına zarar verdiğini öne sürüldü.

Daily Star'daki bir rapora göre, Forted on Fortnite web sitesinde Özil'in 5.221 maç oynadığı ve bu sayının günde yaklaşık beş saate denk geldiği aktarıldı.

Alman Bild gazetesi, bu iddia üzerine bir uzmana danıştı. Uzmanın yorumuna göre oyun bağımlılığı oyuncunun sırtındaki sakatlığı uzatabilir ve futbola dönüşünü geciktirebilir.