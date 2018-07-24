Mesut Özil'in resminin yer aldığı tabela değiştirildi

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in, Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardıdnan memleketi Devrek'te ismini taşıyan caddeye konulan fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu tabelayla değiştirildi.
İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal formasını giyen Mesut Özil'in, ırkçı ve ayrımcı yaklaşımları gerekçe göstererek Almanya Milli Takımı'nı bırakması, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de yankı buldu.
Devrek Belediyesi tarafından Özil'in, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu tabelayla değiştirildi.