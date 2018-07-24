T24 LogoT24 Logo
Spor

Mesut Özil'in resminin yer aldığı tabela değiştirildi

Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakması, memleketi Zonguldak'ta da yankı buldu

24 Temmuz 2018 14:42

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in, Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardıdnan memleketi Devrek'te ismini taşıyan caddeye konulan fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu tabelayla değiştirildi.

İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal formasını giyen Mesut Özil'in, ırkçı ve ayrımcı yaklaşımları gerekçe göstererek Almanya Milli Takımı'nı bırakması, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de yankı buldu.

Devrek Belediyesi tarafından Özil'in, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu tabelayla değiştirildi.

ETİKETLER

mesut özilalmanyaalman milli takımıfutboltayyip erdoğanfotoğrafırkçılıkbırakma kararıtabela
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24