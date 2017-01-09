Mesut Özil'in imzası Wenger'e kaldı

Mesut Özil, gönlünün Arsenal'da kalmaktan yana olduğunu belirterek, "Arsenal'da çok mutluyum ve kulübe yeni sözleşme imzalamak istediğimi ilettim." ifadelerini kullandı.

Arsenal'in yıldızı Özil Almanya'nın Kicker dergisine yaptığı açıklamada, sözleşme yenileyip yenilememesinin parayla ilgili olmadığını vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "Kulüp, bu takımda oynamamın nedeninin Arsene Wenger olduğunu biliyor. Beni Arsenal'a transfer eden ve bana güvenen Wenger'dir.



Şunu belirtmek isterim ki sözleşme yenilemem için takımın gelecekteki teknik direktörünün kim olacağı netlik kazanmalı. Wenger'in takımdaki geleceğinin netleşmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız teknik adam Wenger yönetimindeki Arsenal, İngiltere Premier Lig'de 20 haftada topladığı 41 puanla lider Chelsea'nin 8 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.