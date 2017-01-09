T24 LogoT24 Logo
Spor

Mesut Özil'in imzası Wenger'e kaldı

Arsenal'in sözleşmesini uzatmak istediği Mesut Özil, Arsene Wenger'i takımda kalması durumunda imza atabileceğini söyledi

09 Ocak 2017 13:32

Mesut Özil, gönlünün Arsenal'da kalmaktan yana olduğunu belirterek, "Arsenal'da çok mutluyum ve kulübe yeni sözleşme imzalamak istediğimi ilettim." ifadelerini kullandı.

Arsenal'in yıldızı Özil Almanya'nın Kicker dergisine yaptığı açıklamada, sözleşme yenileyip yenilememesinin parayla ilgili olmadığını vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "Kulüp, bu takımda oynamamın nedeninin Arsene Wenger olduğunu biliyor. Beni Arsenal'a transfer eden ve bana güvenen Wenger'dir.

Şunu belirtmek isterim ki sözleşme yenilemem için takımın gelecekteki teknik direktörünün kim olacağı netlik kazanmalı. Wenger'in takımdaki geleceğinin netleşmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız teknik adam Wenger yönetimindeki Arsenal, İngiltere Premier Lig'de 20 haftada topladığı 41 puanla lider Chelsea'nin 8 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

ETİKETLER

Mesut ÖzilArsenalArsene Wenger

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24