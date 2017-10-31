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Spor

Mesut Özil'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ARSENAL'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in, 12 yaşındayken memleketi Zonguldak'ta hastane önünde babası ve ağabeyiyle çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı

31 Ekim 2017 18:18

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ARSENAL\'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in, 12 yaşındayken memleketi Zonguldak\'ta hastane önünde babası ve ağabeyiyle çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Mesut Özil\'in, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nde çekilen küçüklük fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü. Fotoğafrafta Mesut Özil\'in yanında kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil yer aldı. Zonguldak\'ın Devrek İlçesi Hışıroğlu Köyü\'nden olan Özil ailesinin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde bir yakınlarını ziyaret sırasında çekildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI
 

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