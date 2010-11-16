-MESUT ÖZİL'İN BAŞARI ÖYKÜSÜ GUARDIAN'DA LONDRA (A.A) - 16.11.2010 - İngiliz Guardian gazetesi, Alman Milli Futbol Takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'in başarısına dikkat çekerek ancak Almanya'daki tüm Türk göçmenler için aynı başarıdan söz edilemeyeceğini yazdı. Gazete, Avrupa genelinde giderek yayılan göçmen karşıtı hareketler ve bunlarla mücadeleye girişen siyasi partilerle ilgili hazırladığı, ''Avrupa: baskı altındaki göçmenler'' başlıklı yazı dizisinin bugünkü haberinde, Mesut Özil'in başarı öyküsüne yer verdi. Almanya doğumlu Özil'in mükemmel futbolculuğunun, kendisine şöhret ve para kazandırdığını yazan gazete ancak ailesinin bulunduğu yerdeki göçmenlerin geleceğinin hiç de umut verici olmadığını kaydetti. Almanların, çok kültürlülüğüne atfen Özil'i ''Çok kültürlü golcü'' diye tanımladıkları belirtilen haberde, Alman Milli Takımı dünya futbolu sahnesine çıktıktan sonra, Özil'in bu denli başarı gösteren göçmen kökenli ilk futbolcu olduğuna dikkat çekildi. Mesut Özil'in büyüdüğü Bismarck kasabasında 69 yaşındaki emekli işçi Duran Uzunur'un görüşlerine de yer verilen makalede, Uzunur'un şu sözleri aktarıldı: ''36 yıl önce Almanya'ya geldiğimde herkes bize kucak açtı, çünkü iş vardı. Şimdi ise fabrikaların kapanması, şirketlerin ülke dışına taşınmasından sonra fırsatlar azalınca gençlerimiz yük olarak görülmeye başlandı. Çoğunun da umudu yok. Ancak Özil istisna oldu.'' 2010 Güney Afrika Dünya Kupası finallerinde Almanya Milli Takımı'nda yer almasından bu yana ''Özil'in göçmenler için başarı hikayesi'' olarak görüldüğünün belirtildiği haberde ancak Almanya'daki aşırı sağ NDP partisinin Özil'i ''Plastik sahte Alman'' olarak nitelediği kaydedildi. Guardian, Özil'in başarısının gölgesinde kalan gerçeğin altında, yeterince entegre olamamış, başarılı olamayan göçmen aile ve çocuklarının işsiz ve devlete bağımlılığının yattığını bildirdi.