Mesut Özil'e rekor ücret; Premier Lig'de ikinci oluyor

Aubameyang ve Mkhitaryan transferleri sonrası takımda kalmaya ikna olan Mesut Özil, Arsenal'la sözleşme uzatıyor. Yeni sözleşmeye göre Mesut, Premier Lig'in en çok kazanan ikinci futbolcusu oluyor.

Alman Bild gazetesinin haberine göre; Mesut Özil Arsenal'dan haftalık 305 bin Pound kazanacak. Bu rakam aynı zamanda, Mesut'un yıllık ücretinin 14 milyon 640 bin Pound olduğu anlamına geliyor.

Mesut'un alacağı bu ücret kendisini, Alexis Sanchez'in ardından Premier Lig'in en çok kazanan ikinci futbolcusu yapacak. Manchester United'a transfer olan Alexis Sanchez ise haftalık kazanacağı 500 bin Pound, yıllık olarak 24 milyon Pound'a denk geliyor.