Mesut Özil'e ağır eleştiri

Almanya'da aşırı sağcı parti olarak bilinen NPD'nin, bu kez de Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'i hedef aldı.



Bir televizyon programına katılan NPD sözcüsü Klaus Beier'in, 'Ailesi Alman olmayan ve vatandaşlığı sadece bir hüviyetten ibaret olan Mesut Özil, Almanya adına oynamamalı' dediği belirtildi.



Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, internet sitesinde yer vediği bir haberinde, aşırı sağcı Ulusal Demokrat Partisi'nin (NPD), Werder Bremen'in yıldız oyuncusu ve Almanya Milli Takımı'nın yeni Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'e karşı olduğunu yazdı.



'Mesut'un golüne sevinmeyen tek kişi Beier'



Bild, Almanya Milli Takımı'nın yeni gözdesi Mesut Özil'in, Güney Afrika maçında ortaya koyduğu başarılı futbolun yanı sıra attığı golle ülkede büyük sevinç yaşattığını, ancak bu duruma sevinmeyen tek kişinin NPD Sözsücü Klaus Beier olduğunu yazdı.



Bu çıkışın nahoş olduğu yorumunu yapan bild gazetesi, RBB TV'de seçim programına katılan NPD Sözcüsü Klaus Beier'in, 'Ailesi Alman olmayan Mesut Özil, Almanya adına oynamamalı. Özil'in Alman vatandaşlığı bir hüviyetten ibaret' şeklinde konuştuğunu belirtti.



Beier daha önce 7 aylık ihtar cezası almıştı



NPD Sözcüsü'nün gecmişte de buna benzer çıkışlarda bulunduğunu belirten gazete, bir dönem Almanya Milli Takımı'nda forma giyen siyahi oyuncu Patrick Owomoyela hakkında rencide eden açıklamalar yapmış ve mahkeme tarafından yedi aylık ihtar cezasına çarptırıldığını yazdı.



Bild, RBB TV moderatörü Justus Kliss'in konuğu Klaus Beier'e, 'Mesut Özil, Almanya formasıyla gol attığında seviniyormusunuz? şeklindeki soruyu yönelmekle bu açıklamalara zemin hazırladığını ve Klaus Beier'in, 'Başka oyuncuların attığı gollere seviniyorum' cevabını verdiğini ve bununda 'hayır' anlamına geldiğine yer verdi.