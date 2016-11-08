Mesut Özil'den yıllar sonra 7-1 itirafı

2014 Dünya Kupası'nda sergilediği futbolla Alman Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Mesut Özil, yarı finalde Brezilya'yı 7-1 yendikleri maçın ardından David Luiz'den özür dilediğini söyledi. Maçın ardından Luiz'in yanına gittiğini söyleyen Özil, "David Luiz'in yanına gittim ve özür diledim. Ona; güzel bir ülkeye ve insanlara sahip olduklarını hatırlattım.'' diye konuştu.

Arsenal'li yıldız futbolcu kulübün Youtube kanalında kariyerinden fotoğrafları yorumladığı bir programa konuk oldu.

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın dördüncü kez dünyanın zirvesine çıkmasında büyük rol oynayan Türk asıllı orta saha, turnuva tarihine geçecek 7-1'lik Brezilya-Almanya maçı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Maçın gidişatı karşısında şaşkınlığa uğradıklarını söyleyen 28 yaşındaki futbolcu,

''Elbette saha içindeki tüm futbolculara biraz sürpriz oldu ama 20 dakikada 4-0 olduğunda neler yaşandığını tahmin edemezsiniz. Eğer ülkenizde büyük bir maçı kaybediyor, taraftarlarınız ve takım arkadaşlarınız ağladığını görüyorsanız, siz de kendinizi onlarla beraber hissediyorsunuz. Ben de bu yüzden maçtan sonra David Luiz'in yanına gittim ve özür diledim. Ona; güzel bir ülkeye ve insanlara sahip olduklarını hatırlattım.'' dedi.