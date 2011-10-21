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Mesut Özil'den teröre tepki

Real Madrid'in Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil, Türkiye'deki terör saldırısını kınadı, hafta sonu oynanacak Malaga maçına siyah bantla çıkacağını a&cc

21 Ekim 2011 03:00

T24 - Real Madrid'in Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil, Türkiye'deki terör saldırısını kınadı, hafta sonu oynanacak Malaga maçına siyah bantla çıkacağını açıkladı.


Mesut Özil, kendisine ait twitter hesabından askerlerimizin şehit olduğu hain saldırıları kınayarak, şehitlerimizin ailelerine ve ülkemize başsağlığı diledi ve hafta sonu Malaga ile oynanacak maça Türk futbolcular olarak siyah bantla çıkacaklarını açıkladı.


Real Madrid'de forma giyen milli futbolcularımız Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in yanı sıra Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan ve Valencialı Mehmet Topal'ın da sahaya siyah bantla çıkacak.

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