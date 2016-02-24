Mesut Özil'den hakem Cüneyt Çakır'a Türkçe küfür

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'in 2-0 kaybettiği Barcelona maçında, İngiliz ekibinin Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil'in maçın hakemi Cüneyt Çakır'a Türkçe küfür etmesi kameralara yansıdı.

Arsenal 'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Emirates’te Barcelona 'ya 2-0 mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi maçında, sergilediği performansdan daha çok hakem Cüneyt Çakır'a ettiği küfürle gündeme geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında bir pozisyonda yerde kalan Mesut Özil, beklediği düdük çalmayınca hakem Cüneyt Çakır ’a Türkçe küfür etti.

Ekranları başında mücadeleyi takip edenlerin fark edebildiği sinkaflı sözlerin ardından Çakır, Tük asıllı oyuncuya bakarak 'Hayır' manasında kafasını salladı.

Mesut Özil'in maçın hakemi Cüneyt Çakır'a ettiği küfür için tıklayın