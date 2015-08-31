Mesut Özil'den göçmen çağrısı: Ev kurup çalışmalarına fırsat verin

Almanya Milli Takımı’nın Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil, Avrupa’da 2015’te geçen yıla göre yüzde 750 artan göçmen akınıyla ilgili olarak, “İnsanın vatanı doğduğu yer değil doyduğu yerdir. Bu insanlara kendilerine yeni bir ev kurup çalışmaları ve yaşamaları için fırsat verilmeli” dedi.

Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, çoğu göçmen olan ülkenin önde gelen 100 tanınmış insanı aracılığıyla Almanya’ya ‘Göçmenlere kapıları açın’ çağrısı yaptı. Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil, Galatasaray’da oynayan Lukas Podolski ve işadamı Vural Öger de kampanyada yer aldı.

Çavuşesku döneminde Romen halkının yaşamını anlattığı eserleri ile Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Romanya asıllı Alman vatandaşı yazar ve şair Herta Müller Bild gazetesinin kampanyası için kalem aldığı yazıda, ‘Nazi döneminde yüzbinlerce kişi Almanya’dan kaçıp dünyaya sığınmadı mı? Almanya şimdi bunu hatırlamıyor mu? Ben de Romanya’dan gelmiş bir göçmenim. Şimdi binlerce insan korkudan,, umutsuzluktan ve ölümden kaçıyor. Nazi dönemindeki kaçışla Suriye’deki savaştan ya da Eritre’deki korkunç diktatörlükten kaçış arasında bir fark yok. Almanya daha önce diğer ülkeler Almanlar için ne yaptıysa şimdi bu insanlar için aynısını yapmalı. Bu insanlığın gereğidir. Geçmişe karşı sorumluluğumuz var’ ifadelerini kullandı. İşte gazeteye konuşan diğer isimlerden örnekler:

Mesut Özil-Futbolcu: İnsanın vatanı doğduğu yer değil doyduğu yerdir. Bu insanlara kendilerine yeni bir ev kurup çalışmaları ve yaşamaları için fırsat verilmeli.

Ursula von der Leyen -Savunma Bakanı: Güçsüzlere karşı şiddet iğrenilecek bir durum. Göçmen ailelerine yönelik yardım eli uzatanlara büyük saygı duyuyorum ve destek veriyorum.

Dieter Zatsche - Daimler CEO’su: Geçmişi bilenler göçmenleri reddedemez. Bugünü görenler göçmenlere hayır diyemez. Geleceği düşünenler göçmenlere kapıları kapatamaz.

Vural Öger -İşadamı: Zengin ülkelerin bu insanlara yardım etmesi insani bir sorumluluktur. Bu ülkeler derhal savaşları durduran bir dış politikaya dönmeli.

Lukas Podolski - Futbolcu: Ailem Polonya’dan geldiğinde Almanya bize kollarını açtı. Bugün göçmenlere karşı şiddet büyük bir aptallık. Zorda olanlara yardım edilmeli.

Jörg Radek - Polis: Biz göçmenlere Almanlar’ın gerçek yardımsever yüzünü göstermek istiyoruz. Ancak aşırı sağcılar işimizi zorlaştırıyor.

Thomas de Maizere - İçiişleri Bakanı: Kollarımızı sıvayıp hepimiz aynı yönde harekete geçmeliyiz. Ancak birlik olarak bu sorunu aşabiliriz. Bu durumu fırsata çevirmeliyiz.

Frank-Walter Steinmeier - Dışişleri Bakanı: Bu açık bir gerçekle yüzyüzeyiz. İnsanlığa ve entegrasyona evet, nefrete ve yabancı düşmanlığına tüm Avrupa’da hayır demeliyiz.

İlkay Gündoğan- Futbolcu: Dedeme Almanya’da yeni bir hayat şansı verildiği için bugün Alman Milli Takımı’nda forma giyiyorum. Suriye ve Afrika’dan gelenlere de fırsat verilmeli.