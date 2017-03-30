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Spor

Mesut Özil'den ayrılık sinyali

İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, annesinin kendisini Almanya'da görmekten mutluluk duyacağını söyledi

30 Mart 2017 00:18

İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, annesinin kendisini Almanya'da görmekten mutluluk duyacağını söyledi.

Özil, Sportbild dergisine verdiği röportajda, Arsenal'ın kendisine yaptığı teklifi geri çektiği haberlerinin doğru olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Yazılan her şeye inanılmaması lazım. Sadece bir yıl daha mukavelem olduğunu ve bu kulüp için sahaya çıkmayı sevdiğimi söylemek istiyorum. Şu an her şey açık. Sakin bir şekilde ne olacağını bekleyelim." yanıtını verdi.

Mesut Özil, Almanya Birinci Futbol Ligi’ne (Bundesliga) dönmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, "Ailem, özellikle de annem, onların yakınında Almanya'da olmamdan memnuniyet duyar. Tabii ki futbolda bu tür konularda plan yapılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesinde Real Madrid’i destekleyeceğini belirten 28 yaşındaki futbolcu, forma giydiği İspanyol kulübünde arkadaşlarının bulunduğunu ifade etti.

Altın Top ödülüne ilişkin de değerlendirmede bulunan Mesut, "Lewandowski, yıllardan beri dünyanın en iyi forvetlerinden biri ve bu ödülü hak ediyor. Sürekli sadece Messi ve Ronaldo kazanırsa bu da sıkıcı olur." ifadelerini kullandı.

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