Mesut Özil: Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlanan Galatasaray maçı sonrasında bir paylaşımda bulunan Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil 63. dakikada oyuna dahil oldu.Yaklaşık olarak 40 dakikalık sürede yaptığı olumlu işlerle taraftarından geçer not alan Özil derbinin ardından ilk paylaşımını yaptı.

Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak. Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.