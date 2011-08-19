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Spor

Mesut Özil: Villa dinime küfretti

Mesut Özil, ''Villa dinime hakaret etti, ben de bu nedenle çok sinirlendim.'' diye konuştu.

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Barcelona - Real Madrid maçının son dakikalarında yaşanan olaylarda kavgaya karışan Mesut Özil, ''Villa dinime hakaret etti, ben de bu nedenle çok sinirlendim.'' diye konuştu.


Barcelona- Real Madrid maçının son dakikalarında Fabregas'ın Real Madridli Marcelo’nun darbesi sonrası düşmesinin ardından olaylar çıkmış, birçok oyuncu kendini kaybetmişti.


Questionhalal.com'da çıkan habere göre kavgaya karışan isimlerden Mesut Özil'in agresif davranışlarının nedeni David Villa'nın kendisine küfür etmesi.


Site maç sonrası Mesut'un gazetecilere yaptığı açıklamada "Ben orada dinimi savunuyordum. David Villa dinime küfür ederek beni tahrik etti"dediğini iddia etti.


Mesut Özil geçen hafta Racing-Real Madrid maçında hakeme Türkçe küfür etmişti.


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