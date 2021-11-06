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Spor

Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen, Erdoğan ile görüştü

Özil, görüşmeden çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

06 Kasım 2021 08:54

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve eski Fenerbahçeli milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Mesut, Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." notunu düştü.
 
Özil'in 2018'de Erdoğan çektirdiği fotoğraf Almanya ve Britanya'da tepki çekmiş, o dönem Arsenal'de forma giyen oyun kurucu fotoğrafın 'ülkenin en yüce makamına saygının gereği' olduğunu söylemişti.
 
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