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Spor

"Mesut Özil ve Alexis Sanchez kulübü rehin tutuyor"

Arsenal'ın efsanelerinden Thierry Henry, iki oyuncunun haftalık 400 bin sterlin kazanmak istiyorlarsa her maç hat-trick yapmaları gerektiğini söyledi

20 Aralık 2016 16:43

Fransız eski futbolcu Thierry Henry, Arsenal ile sözleşme yenilemesi gündemde olan Mesut Özil ve Alexis Sanchez'in kulübü rehin tuttuklarını söyledi.

Henry, İngiliz Sky Sports televizyon kanalına yaptığı açıklamada, eski takımı Arsenal'da forma giyen Mesut Özil ve Alexis Sanchez ile yürütülen sözleşme görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, "Haftalık 200 bin sterlin dolayında maaş önerilmesine rağmen iki futbolcu da daha fazla kazanmak istediği için görüşmeler tıkanmış durumda. Şu anda Mesut Özil ve Sanchez, kulübü rehin tutuyor." ifadelerini kullandı.

Arsenal'daki sözleşmeleri 2018'de sona erecek iki futbolcunun da takımda kalması gerektiğini aktaran Henry, "İkisi de harika oyuncu ama haftada 400 bin sterlin kazanmak istiyorlarsa her maçta hat-trick yapmaları gerek. Böyle yüksek maaş talep edebilmek için kulüpte bir şeyler kazanmış olmalısınız. Buna karşın bu oyuncular Arsenal için çok önemli ve bir şekilde sözleşmeleri yenilenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

 

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