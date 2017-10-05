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Spor

"Mesut Özil Türkiye'de oynamayı düşünmüyor; gelirse önceliği Beşiktaş"

"Mesut, Beşiktaş'ı yakından takip ediyor, özellikle Avrupa'da yaptıkları işler ve stat atmosferi onu etkiledi"

05 Ekim 2017 18:45

Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil’in menajeri Erkan Söğüt'ün, "Mesut, şu an için Türkiye'de oynamayı düşünmüyor. Ancak Türkiye'yi düşünürse öncelik Beşiktaş'ın" dediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe ile de adı anılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun transferi için siyah-beyazlıların, menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Habertürk’ten Kartal Yiğit'in haberine göre, yaklaşık olarak 1 ay önce siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşecek ilk teklifini iletti.

UEFA ile yapılan finansal fair-play anlaşması gelecek sezon sona erecek olan Beşiktaş, hem Devler Ligi’nde ses getirecek hem de Süper Lig’i domine edecek çok daha güçlü bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

"Mesut, Beşiktaş'ı yakından takip ediyor"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımı gençleştirmeyi düşünürken, üst düzey yıldızlara da siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.

Habere göre Mesut’un menajeri Erkan Söğüt’le görüşen Beşiktaşlı yetkililer, ilk görüşmede siyah-beyazlı taraftarları umutlandıracak yanıtlar aldı. Söğüt, “Mesut, Beşiktaş’ı yakından takip ediyor. Özellikle Avrupa’da yaptıkları işler, stadın atmosferi ve üst üste şampiyonlukları onun ilgisini çekti. 

"Öncelik Beşiktaş'ın

Mesut, şu an için Türkiye’de oynamayı düşünmüyor. Eğer gelirse öncelik sizin, merak etmeyin” dediği öğrenildi. 

Siyah-beyazlıların sezon boyunca oyuncu ve menajerlerle temas halinde olarak, transfer dönemine girilmeden önce bir kez daha Mesut Özil’i transfer için yoklayacağı belirtildi.

İngiliz Independent'in dün girdiği özel habere göre ise Mesut, Premier Lig'den ayrılmayarak Manchester United'ın yolunu tutacak. Haberde, Alman futbolcuyu eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun kadrosuna katmak istediği ve Mesut'un da yoluna İngiltere'de bakmaya sıcak baktığı bilgisi yer aldı.

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