-Mesut Özil Türk taraftarların ilgi odağı oldu İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Almanya ile yaptığı maçta forma giyemeyen Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil, Türk taraftarların ilgi odağı oldu. Sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyen Almanya'nın Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil, karşılaşmayı tribünden izledi. Maç öncesinde Türk taraftarların büyük ilgi gösterdiği Mesut, bol bol imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi. Futbol tarihinin en iyi kalecileri arasında gösterilen Alman Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Toni Schumacher de karşılaşmayı izledi. Maç öncesi NTV'nin sorularını yanıtlayan Schumacher, bir sigorta firmasının davetlisi olarak geldiğini belirterek, ''Alman arkadaşlarım bana kızmasınlar, ama bu maçta Türkiye'yi tutacağım. Çünkü Almanlar zaten şampiyonaya katıldılar. Buradaki seyirciyi, atmosferi gördükten sonra Türkiye'nin Avrupa'ya mutlaka gitmesi gerektiğini düşünüyorum'' dedi. Schumacher, Türkiye'nin seyircisini yanına alıp, hızlı bir şekilde baskı yaparak maçı kazanabileceğini belirtti. Schumacher, Volkan Demirel'in kendisine güvenen ve iyi bir kaleci olduğunu da sözlerine ekledi. -Carl Lewis, Türkiye forması giydi- Nike'ın 33. Kıtalararası Avrasya Maratonu'na sponsorluğunun tanıtımı için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü ABD'li eski atlet Carl Lewis de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Türk Milli Takımı forması giyen efsane atlet, Türk Telekom Arena'da bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Carl Lewis futbol maçlarını takip ettiğini de dile getirdi. -Taraftarlara 50 bin atkı dağıtıldı- Türk Telekom Arena'daki büyük maç için milli takımın ana sponsorları ve resmi tedarikçileri, stat çevresinde ve stadyum içinde farklı aktiviteler düzenlerken, taraftarlara 50 bin atkı dağıtıldı.