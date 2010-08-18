Dünya Kupası'nda gösterdiği performanstan sonra kendisini, Türkiye'de ve Avrupa'da kimliğine dair bir tartışmanın içinde bulan Mesut Özil, İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olduktan sonra "Mesut Özil, Türk mü Kürt mü?" tartışması kaldığı yerden alevlenerek devam ediyor.

Gazeteport'un haberine göre her şey Mesut Özil'in, Fatih Terim tarafından Milli Takıma davetiyle başladı. Mesut Özil Türkiye Milli Takımı'nın davetini kabul etmeyince ülke medyasından bir kısım, Mesut Özil hakkında ağır ithamlarda bulundu. Tam da bu dönemde Özil, oynadığı Werder Bremen adına Alman ZDF televizyonunu tarafından konuk edilmiş ve kendisine bu konuya açıklık getirecek bir soru sorulmuştu:



"Bir Türk olarak attığınız golden dolayı sevinçli misiniz?"





Sunucunun sorusuna soğukkanlılıkla yanıtlayan Mesut Özil,"Hayır aslen Türk değilim, Kürdüm ve Kürtlüğümle gurur duyuyorum" demişti.

Mesut Özil'in bu sözlerinden sonra Türkiye'de de tartışma gizliden gizliye alevlendi. Özil'in Dünya Kupası'nda gösterdiği performanstan sonra söz konusu tartışma hız kazanarak devam etti. Özellikle Türkiye kamuoyunun konuya ilgisi şaşırtıcı bir boyuttaydı.

Buna karşın bazı Alman yayın organlarında, Özil'in Kürt kimliğini vurguladığı için Almanya'daki Türklerin tepkisini çektiği ifade edildiği iddia edilmişti.

Tartışmalar devam ederken Mesut Özil, Federe Kürdistan Futbol Birliği Başkanı Sefin Kanebi tarafından Federe Kürdistan Bölgesi'ne davet edilince söz konusu tartışma yeni bir boyut kazanmıştı. Sefin Kanebi'nin açıklamasında, Mesut Özil'in Diyarbakırlı bir Kürt olduğu hatırlatılarak, kendisine bir davetiye gönderildiği ve Kürdistan Bölgesi'ne davet edildiği duyurulmuştu. Buna karşın "Mesut" isminin de Mesut Barzani'den esinlenerek Özil'e verildiği iddiası dillendiriliyordu.

Öte yandan Mesut Özil'in 8 Şubat 2009 tarihinde Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, kendisinin ve ailesinin her zaman Türk kalacaklarını ifade ettiği iddia edilmiş, Özil'in ağzından şu sözlere yer verilmişti:

“Ben Türküm ve öyle kalacağım. Ama Almanya milli takımında kendimi iyi hissediyorum!”

Bu sözler basında geniş yer almıştı.



Baba Özil: Kökenimizi inkar etmedik



Tartışmanın nasıl alevlendiği ise Hürriyet gazetesinin bugünkü sayısında futbolcunun babasına kimliğine dair sorduğu soruydu. Hürriyet'in haberine göre, Mesut’un Real Madrid forması giyecek olan ilk Türk olduğunun altını çizen baba Özil, “Mesut'un Alman milli formasını giymesi başka bir şey, kökenin Türk olması çok ayrı bir şey. İnsanlarımızın bunu ayırt etmesini istiyoruz. Ne bizler ne de Mesut hiçbir zaman kökenimizi inkar etmedik. Tam tersine bundan onur ve gurur duyduk, duyacağız da. Nasıl Dünya Kupası’nda insanımız Mesut’tan dualarını eksik etmediyse, Real Madrid’de de oynarken de dualarını eksik etmesin. Mesut’un başarısı için Türk milletinin dualarına fazlası ile ihtiyacımız var” dedi.



Mesut ne diyor?



Özil tartışması şimdilik belirsizlikle devam ediyor. Kürt cephesi Özil'in Kürt olduğu iddiasını sürdürürken, Türk medyası ısrarla Özil'in Türk kökenli olduğunu vurguluyor.



Mesut Özil'in konu olduğu haberlere yapılan yorumlarda, futbolseverler ve halk arasında devam eden tartışmada asıl konuşması gereken Özil'in susması ise dikkat çekici.

