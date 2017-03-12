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Spor

Mesut Özil: Türk kökenlerimden gurur duyuyorum

"Hem Merkel hem de Erdoğan ile buluştum ancak ben politikacı değil, sporcuyum"

12 Mart 2017 23:20

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türk kökeninden dolayı gurur duyduğunu söyledi. Türkiye ve Almanya arasında, Türk bakanların referandum etkinliklerinin iptal edilmesi ile baş gösteren gerginlik hakkında, "Hem Almanya Başbakanı Angela Merkel hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştum ancak ben politikacı değil, sporcuyum" diyen Özil, konuya karışmak istemiyorum" dedi.

Bild gazetesine verdiği röportajda, geçmiş yıllarda Almanya'nın Berlin'de Türk Milli Takımı ile oynadığı maçta Türk taraftarlarınca ıslıklanmasıyla ilgili soruya, "Kökenimden gurur duyuyorum. Ebeveynlerim Türkiye'den geliyor. Türk geleneklerine göre de yetiştirildim. Topa her temasımda ıslıklansam da saygıdan dolayı attığım golden sonra sevinç gösterisinde bulunmadım" cevabını verdi.

"Politikacı değil, sporcuyum"

Türk olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerle ilgili de "Hem Almanya Başbakanı Angela Merkel hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştum ancak ben politikacı değil, sporcuyum. Bundan dolayı bu konuya karışmak istemiyorum. Almanya ve Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de birbirine iyi davranacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Çok güzeldi, her zaman tekrarlamak isterim"

Umre yaptığının ve bununla ilgili fotoğrafları paylaştığının hatırlatması üzerine de Mesut Özil, "Ailem de oraya gitti ve sürekli orasıyla ilgili konuşuyorlardı. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) öncesinde de örnek olarak Ürdün'de bir sığınmacı yurdunu, ardından Mekke'yi ziyaret ettim. Bu tecrübeyi kendim yaşamak istedim. Çok güzeldi, her zaman tekrarlamak isterim" ifadesini kullandı.

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