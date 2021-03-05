Mesut Özil, sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı

Antalyaspor karşısında sakatlanarak oyunda devam edemeyen Mesut Özil, sosyal medya platformu Twitter üzerinden sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. Özil, "Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm" dedi.

İşte Mesut Özil'in açıklaması:

"Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum."