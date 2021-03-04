Mesut Özil sakatlandı, sedyeyle oyundan alındı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="category-detail-sub-title">Fenerbahçe'de <strong>Mesut Özil</strong>, Antalyaspor maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. <strong>İrfan Can Kahveci</strong> ise sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.</p>\n<div class="category-detail-content-inner ">\n<div>\n<p>Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı.</p>\n</div>\n</div>\n<div class="related-news ">\n<p>Karşılaşmanın 66. dakikasında Fredy'nin müdahalesiyle bileğinden sakatlanan Mesut Özil oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu sedyeyle kenara alındı. Yıldız futbolcunun ayak bileğinin döndüğü öğrenildi.</p>\n<p>Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi İrfan Can Kahveci ise Mesut Özil'in yerine oyuna girerek yeni takımıyla ilk maçına çıktı.</p>\n</div>\n</body>\n</html>