Mesut Özil sahalara dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Mesut Özil, sahalara dönmek için gün sayıyor. Yıldız oyuncunun, pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de tedavisi sona eren Mesut Özil, Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönmeyi hedefliyor. 4 martta oynanan Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan yıldız oyuncu, yaklaşık bir buçuk aydır formasından uzak kaldı. 32 yaşındaki oyuncu, hafta başında takımla birlikte antrenmanların ilk bölümünde yer aldı.

Mesut Özil daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Deneyimli oyuncunun durumu da teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

Mesut Özil'in, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almayı istediği öğrenildi. Yıldız 10 numara hakkındaki son kararı, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu verecek.

Orta alanda geniş bir rotasyona sahip olan genç çalıştırıcının, Mesut'u riske etmeyebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçından sonraki haftayı bay geçecek. Mesut Özil'in, 37'inci haftada 25 Nisan Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına saklanabileceği gelen haberler arasında.