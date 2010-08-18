-MESUT ÖZİL REAL MADRİD'TE BASINA TANITILDI MADRİD (A.A) - 18.08.2010 - İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan Mesut Özil, Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtıldı. ''Ben her zaman futbola konsantre oldum. Onun dışındaki görüşmelerle ilgilenmedim'' diyen Mesut, transfer sezonu boyunca birçok takımdan gelen teklifleri menajerinin değerlendirdiğini, sonuçta Real Madrid'i seçtiğini söyledi. Teknik direktör Jose Mourinho ile telefonda konuştuğunu kaydeden Özil, ''Real Madrid'e gelmeye beni o ikna etti'' dedi. ''Real Madrid'de olmaktan çok mutlu olduğunu ve bu fırsatı yakalamaktan onur duyduğunu'' söyleyen Mesut, ''En iyi takımda olmak istedim, ondan buradayım'' şeklinde konuştu. Real Madrid'de Kaka ve Cristiano Ronaldo gibi dünya çapında, çok kaliteli futbolcular olduğunu belirten 21 yaşındaki genç futbolcu, ''Real'de çok önemli futbolcular var. Kaka ve Ronaldo gibi tecrübeli oyunculardan çok şey öğrenebilirim. Kendimi geliştirmek istiyorum, gücümü biliyorum ve forma için savaşacağım'' açıklamasında bulundu. -''ORUÇ TUTUYOR MUSUN?''- Bir İspanyol gazetecinin, ''Oruç tutuyor musun'' sorusuna Mesut, ''Profesyonel futbolcuyum. Sahada en iyi verimi verebilmem için kendime iyi bakmam gerekiyor. Su içmeliyim ve yemek yemeliyim. Ama boş günüm olursa oruç tutabilirim'' yanıtını verdi. Barcelona'da forma giyen Messi'ye benzetilmesiyle ilgili yapılan yorumlara katılmadığını dile getiren Mesut, ''Ben daha farklı bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Başkalarından daha çok kendime konsantre olup, yüzde 100'ü vermek istiyorum'' dedi. Mesut Özil, bugün Real Madrid ile ilk antrenmanına çıkacak.