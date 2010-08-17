Mesut Özil Real Madrid'e transfer oldu!

T24- İspanyol Kulübü Real Madrid, uzun süren görüşmeler sonucu Werder Bremen'in Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil'i kadrosuna kattı.



Bugün Werder Bremen kulüp binasına gelen Mesut ve iki takımın yöneticileri, Madrid yönetiminin teklifi 15 milyon euro'ya çıkarmasıyla anlaşmayı sağladı. Anlaşmanın 5 yıllık olacağı öğrenildi.

Alman Milli Takımı formasını da giyen Mesut özellikle 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile büyük beğeni toplamıştı.

Bosna Hersek doğumlu olan ve sonradan Türk vatandaşı olan Elvir Baliç de 1999-2000 sezonunda Real Madrid takımında oynamıştı.