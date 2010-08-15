Mesut Özil Real Madrid'e gidiyor

T24 - Alman Bild am Sonntag gazetesi, 1. Lig takımlarından Werder Bremen'de oynayan Alman milli takımının Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil'in Real Madrid ile anlaşma aşamasında olduğunu yazdı.





Real Madrid'in sportif direktörü Jorge Valdano, gazeteye yaptığı açıklamada, ''Bence Özil bizde oynamayı çok istiyor. Güney Afrika'da oynanan Dünya Kupası maçlarında Özil'in nasıl büyük kalitede bir oyuncu olduğunu gördük. Kulüp olarak Özil'e 5 yıllık sözleşme sunulması konusunda kesinlikle ikna olmuş durumdayız'' dedi.





Özil'in de ''Eğer bir insana bir imkan sunulmuşsa neden olmasın? Teklifi danışmanım ve Werder Bremen menajeri Klaus Allofs ile görüşeceğim'' şeklinde konuştuğu kaydedildi.