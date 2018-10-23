Mesut Özil, Premier Lig tarihinin en golcü Alman oyuncusu oldu

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, dün akşam Leicester City karşısında kaydettiği gol ile Premier Lig'deki 30. golünü kaydetti. Bu golle Özil, Premier Lig tarihinin en golcü Alman futbolcusu oldu.

Leicester karşısında bir gol ve bir asistlik bir performans gösteren Özil Arsenal'in galibiyetinde önemli bir rol oynadı ve oynadığı şık futbolla maçı izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Arsenal, Premier Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Leicester City'i 3-1 yenerek, ligdeki üst üste 7. galibiyetini almış oldu.

Mesut’un muhteşem performansı sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Twitter üzerinden Özil'le ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.