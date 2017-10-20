"Mesut Özil, Manchester United’a gideceğini arkadaşlarına söyledi"

İngiltere Premier Lig’de Arsenal forması giyen Mesut Özil’in, Manchester United’a transfer olacağını takım arkadaşlarına söylediği ileri sürüldü.

İngiliz The Mirror gazetesinin iddiasına göre Türkiye asıllı Alman futbolcu Mesut, takım arkadaşlarına Manchester United’a giderek tekrar Jose Mourinho ile çalışacağını söyledi.

Aynı habere göre Arsenal’de haftalık 300 bin Euro kazanan Mesut’un, Manchester United’da 400 bin Euro kazanacağı da kaydedildi.

"Kötü bir kopyası bile yok"

2013’te Real Madrid’den Arsenal’e kulüp rekoru olan 47 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Mesut Özil’i Jose Mourinho, “Kötü bir kopyası bile yok. Dünyanın en iyi 10 numarası” sözleriyle tarif etmişti.

Bu sezon çıktığı 5 maçta gol veya asist yapamayan Mesut, son dönemde kötü giden Arsenal’de eleştiri oklarının hedeflerinden biri haline geldi.