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Spor

MESUT ÖZİL LA LİGA'DA ASİST KRALI MADRİD (A.A)

21 Eylül 2010 15:20

-MESUT ÖZİL LA LİGA'DA ASİST KRALI MADRİD (A.A) - 21.09.2010 - Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile yıldızı parlayan ve Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer olan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, 3. haftası geride kalan La Liga'nın en çok asist yapan futbolcusu oldu. Beklenenden hızlı bir uyum süreci geçiren Mesut, Real Madrid'de ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmış gözükürken, 3 lig maçında toplam 14 asist ile La Liga'nın en çok asist yapan futbolcularının başında geldi. Özil'in ardından Sevilla'dan Diego Perotti (11) ve Espanyol'dan Luis Garcia (10) en çok asist yapan diğer futbolcular oldu.  Bu arada 21 yaşındaki Mesut Özil'in, Real Madrid'de gösterdiği iyi performanstan dolayı Barcelona'nın bu futbolcuyu önceden almamasının hata olduğu yönünde İspanyol basınında tartışmalar başlatıldığı görüldü. Transfer döneminde Özil'in gönlünün Barcelona'da olmasına ve Katalan kulübünün transferi gerçekleştirmek istemesine rağmen teknik direktör Pep Guardiola'nın bu futbolcunun alınmasına onay vermediği hatırlatıldı. ''Pep Guardiola, Arsenal'den transfer edemedikleri Cesc'in yerine Özil'i almamakla hata mı etti'' şeklinde internette yöneltilen bir anket sorusuna ise katılımcıların yüzde 77'si "evet" yanıtı vererek, İspanyol teknik adamı hatalı buldu. 

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