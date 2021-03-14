Mesut Özil, koltuk değneklerinden kurtuldu

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Antalyaspor ile oynanan lig maçında ciddi şekilde sakatlanmış ve koltuk değnekleri ile yürüyebilmişti. Sahalara dönmek isteyen Özil, koltuk değneklerinden kurtuldu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mesut Özil, dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.

Hürriyet'in haberine göre; 4 Mart’taki Antalyaspor maçında ayak bileğine aldığı darbe sonucu ciddi şekilde sakatlanan ve o günden bu yana koltuk değnekleri ile yürüyebilen Fenerbahçeli Mesut Özil, dün itibarıyla değneklerden kurtuldu.

Önümüzdeki hafta salon çalışmalarına başlayacak olan yıldız futbolcu 1 ay sonra sahalara dönecek.