Mesut Özil kızardı



Almanya Bundesliga'da 12. hafta mücadelesinde Bochum ile Werder Bremen 0-0 berabere kaldı.



Rewirpower Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki takım da 90 dakika boyunca fileleri havalandırmayı başaramadı. Bremen'de genç yetenek Mesut Özil, rakibine tekme atınca maçın başarılı hakemi Deniz Aytekin tarafından kırmızı kart gösterildi. Werder Bremen bu sonuçla puanını 17'ye yükseltirken, Bochum ise 8 puana çıktı.



Önümüzdeki hafta Werder Bremen kendi sahasında Christoph Daum yönetimindeki Köln'ü konuk ederken, Bochum ise Hannover 96 deplasmanına gidecek.



KARLSRUHE-LEVERKUSEN: 3-3



Karlsruhe deplasmanında 3-0 öne geçmesine rağmen Leverkusen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayer Leverkusen 1. dakikada Helmes ile 1-0 öne geçti. 17. dakikada Kiessling ve 33. dakikada Kadlec'in attığı gollerle Leverkusen skoru 3-0'a yükseltti. Karlsruhe bu gollere da Silva'nın 37 ve 60. dakikalarda serbets vuruşlardan attığı iki şık golle karşılık verdi: 2-3. 76. dakikada Iashvili'nin golüyle skora eşitlik geldi: 3-3. Aldığı bir puanla 25 puana yükselen Leverkusen liderliğe yükselme şansını geri tepti.



WOLFSBURG-COTTBUS: 3-0



Wolfsburg, Cottbus karşısında rahat galip geldi: 3-0. Volkswagen Arena'da Wolfsburg 36. dakikada kazandığı penaltıyı Grafite ile gole çevirdi: 1-0. Grafite, 55. dakikada Wolfsburg'un ikinci golüne de imza attı: 2-0. Grafite 80. dakikada kendisinin ve takımın üçüncü golünü Cottbus filelerine yolladı: 3-0. Cottbus'ta Çağdaş Atan vasat bir oyun gösterirken Wolfsburg'ta ise Mahir Sağlık forma şansı bulamadı.



BİELEFELD-MÖNCHENGLADBACH: 0-2



Bielefeld sahasında Mönchengladbach'a 2-0 mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Ligin alt sıralarında yer alan iki takımın mücadelesinde Mönchengladbach, 6. dakikada Marin ile 1-0 öne geçti. 80. dakikada Marin kendisinin ve takımının ikinci golünü Bielefeld filelerine gönderdi ve takımına üç önemli puan kazandırdı. Mönchengladbach 2007 Şubat ayından beri ligde ilk kez deplasmanda galip geldi.



DAUM'UN KÖLN'Ü YÜKSELİŞTE: 2-1



Köln evinde Hannover'i 2-1 mağlup ederek puanını 19'a yükseltti. Christoph Daum'un çalıştırdığı Ümit Özat'ın takımı Köln'e 47 bin seyirci önünde üç puan getiren goller 42. dakikada Geromels ile 71. dakikada Bundesliga'da ilk golünü atan Sanou'dan geldi. Hannover'in tek golünü ise 15. dakikada Schlaudraff kaydetti.