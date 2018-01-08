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Spor

Mesut Özil, Juventus radarında!

Siyah-beyazlılar, Arsenal'den Mesut Özil'i transfer etmek istiyor

08 Ocak 2018 16:18

İtalya Serie A'da Napoli ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içinde olan Juventus, kadrosunu güçlendirmenin peşinde. Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen İtalyan ekibi, listesine Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'i dahil etti.

Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre; teknik direktör Massimo Allegri'nin mutlaka kadrosunda görmek istediği Türk asıllı yıldız için Manchester United ile çekişen İtalyan devinin transferi sezon sonunda bedelsiz olarak gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi. Jose Mourinho'nun da Real Madrid'de birlikte çalıştığı eski öğrencisini kadrosuna katmak istediği belirtilirken, İngiliz ekibinin işi devre arasında bitirememesi halinde, Juventus'un yaz döneminde bonservis ödemeden 29 yaşındaki yıldızı kadrosuna katacağı kaydedildi. Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de forma giyen Mesut Özil'in müthiş bir tecrübeye sahip olduğu ve futbol yeteneğiyle Juve'nin hücum gücüne büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Mesut'un Siyah-beyazlılara imza atması durumunda Alman Milli Takımı ve Real Madrid'de bir dönem birlikte top koşturduğu Sami Khedira ile yeniden buluşacağının altı çizildi.

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