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Spor

Mesut Özil istenmeyen adam oldu; UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı

08 Ekim 2020 08:26

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, takımının UEFA Avrupa Ligi kadrosundan çıkarıldı. Mesut geçen sezon da birçok maçta kadro dışı kalmıştı.

Arsenal'de Mesut Özil krizi devam ediyor. Geçen sezon birçok maçta kadro dışı kalan Özil, bu kez de takımının UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmedi. Arsenal'de Mesut Özil'in yanı sıra Yunan savunmacı Sokratis de tercih edilmeyen bir diğer oyuncu oldu.

İngiltere temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dundalk, Molde ve Rapid Wien'le mücadele edecek.

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