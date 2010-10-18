-MESUT ÖZİL: ISLIKLAR BENİ ENDİŞELENDİRMİYOR MADRİD (A.A) - 18.10.2010 - Şenhan Bolelli - Türk kökenli Alman milli futbolcu Mesut Özil, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan Almanya-Türkiye maçında kendisini protesto edenler için ''Islıklar beni endişelendirmiyor, onları anlıyorum'' dedi. Real Madrid'e kısa zamanda uyum sağlayan ve yıldız futbolcularından biri olmaya başlayan Mesut Özil, İspanyol basınının da en gözdelerinden biri olmaya devam ediyor. El Mundo gazetesi, Real Madrid'de forma giyen Alman futbolcular Mesut Özil ile Sami Khedira'yı bugün ön plana çıkardı. Röportajda Almanya-Türkiye maçından da bahseden Mesut, ''Türkiye için oynamadığımdan dolayı bazıları kendilerini üzgün hissediyor bunu anlıyorum. Ama birçok kez söyledim, ben kendimi Alman hissediyorum. Almanya'da doğdum ve doğup büyüdüğüm ülkenin dışında başka bir yerde oynamayı hiç düşünmedim. Alkışlasınlar veya ıslıklasınlar ben sahada aynıyım. Bu sadece futbol'' ifadelerini kullandı. Bu arada, kısa zaman geçmesine rağmen Real Madrid'e büyük hayranlık duyduğunu dile getiren Özil, ''Bernabeu'da alkışlanmak hayatımdaki en güzel hislerden biri oldu'' açıklamasında bulundu. Özil, Khedira ile birlikte haftada 3 gün İspanyolca dersi aldıklarını ve en kısa zamanda bu dili öğrenmek istediklerini belirterek, ''Bazen sahada teknik direktör Mourinho'nun söylediklerini anlamadığımız anlar oldu. Ama bu en kısa zamanda sona erecek'' şeklinde konuştu. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'dan övgüyle bahseden iki futbolcu, ''Onunla zirveye ulaşacağımıza eminiz'' dedi. Öte yandan, geçmişte Real Madrid formasını giyen Günter Netzer ve Paul Breitner gibi bazı Alman futbolcular da Özil ve Khedira'nın Real Madrid'de kendilerini çok daha geliştirip, kulüp tarihindeki önemli futbolcular arasında yer alacaklarını söylediler. Özil'e bir övgü de takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'dan gelirken, son Malaga maçında Özil'in asistiyle gol atan Ronaldo maç sonrası yaptığı açıklamada, ''Mükemmel biri, güvenilir. İleride oynayan bizlere çok yardımcı oluyor. Futbolu çok rahat okuyabiliyor. İyi anlaşıyoruz'' diye konuştu.