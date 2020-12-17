Mesut Özil İngiltere'de 50 bin kişiye yemek yardımında bulunacak

Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, İngiltere'de 50 bin evsiz, şiddet mağduru kadın ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek yardımında bulunacak.

21-25 Aralık tarihleri arasında her gün 10'ar bin, toplamda ise 50 bin yemek yardımının yapılacağı anlamlı organizasyonda menüleri, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in aşçısı Stefan Pappert'ın hazırlayacağı bildirildi.

Özil, Ekim ayında da buna benzer bir yardım organizasyonu düzenlemişti. Ayrıca tecrübeli futbolcu, Ramazan Ayı'nda da bir çok kişiye iftar sofraları kurarak yardımda bulunmuştu.