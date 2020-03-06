Mesut Özil'in yerine Orkun Kökçü

İngiliz devi Arsenal, Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün peşine düştü.



Premier Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan, UEFA Avrupa Ligi'ne de son 32 turunda veda eden Arsenal, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Mesut Özil'in yerine genç bir 10 numara arayan İngiliz devi, Feyenoord'da bu sezon göstediği performansla dikkat çeken Orkun Kökçü'nün peşine düştü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 19 yaşındaki Türk futbolcu için Arsenal'in 23 milyon poundu gözden çıkardığı ve Feyenoord'la görüşmelere başladığı ifade edildi.



Arsenal Kulübü, Orkun Kökçü'nün geleceğinin belirsiz olmasından dolayı bu durumdan yararlanıp, Euro 2020 öncesinde genç futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş istemişti

Öte yandan Orkun Kökçü için geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş da girişimde bulunmuştu. Ancak Feyenoord Kulübü, siyah-beyazlılardan yüksek bir bonservis bedeli talep edince transfer suya düşmüştü.

Orkun Kökçü bu sezon neler yaptı?

Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcunun Feyenoord ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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