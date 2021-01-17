Mesut Özil Fenerbahçe için geliyor; Türkiye'ye iniş saati belli oldu

Arsenal’de Çin’de baskı altındaki Uygur Türkleriyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptığından beri kadro dışı kalan ünlü futbolcu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferinde son pürüzler de giderildi.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Türkiye saati ile 20.30'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olması planlanan TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmesi bekleniyor.

Dün Fenerbahçe’nin sosyal medyasından saat tam 19.07’de ”Gel gündüzle gece olalım” diye bir Tweet atıldı, Mesut Özil de bu paylaşıma “like” verdi. Fenerbahçe taraftarı bunu “Geliyor” diye anladı.

Özil ile Fenerbahçe’nin 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe’nin Macaristan’dan transfer ettiği yeni stoperi Attila Szalai İstanbul’a geldi.