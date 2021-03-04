Mesut Özil'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan ve sedye ile sahadan ayrılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil’in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtildi. Yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; tedavinin gidişatına göre, yıldız ismin sakatlık süresi 2-3 haftaya düşebilir.

Özil, karşılaşmanın 66. dakikasında Fredy'nin müdahalesiyle bileğinden sakatlanmıştı. Yıldız futbolcu sedyeyle kenara alınmıştı.