Mesut Özil'in menajerinden sözleşme açıklaması

Fenerbahçe'de performansıyla tartışmaların odağı haline gelen Mesut Özil sarı-lacivertli takımda kalacak. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt Lig Radyo'ya konuştu.

Menajer Söğüt yaptığı açıklamada, "Mesut sadece bir Fenerbahçe oyuncusu değil, aynı zamanda gerçek bir Fenerbahçeli, Fenerbahçe hayranı bir insan. Bu durum takımdaki her futbolcu için geçerli değil. Bazı futbolcular para için geliyor. Futbol içerisinde sakatlıklar veya başka şeyler olabiliyor. Bu durumlarda Mesut gibi ünlü oyuncular hakkında tabii ki birçok spekülasyon yapılabiliyor. Biz bunlara alıştık artık. Bu tür şeyler Real Madrid'de Arsenal'deyken de vardı. Şu an Fenerbahçe'de de oluyor. Buradan herkese açıkça söylemek isitiyorum. Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak. Kimsenin şüphesi olmasın.

Yazılan şeyler olacak, normal karşılıyoruz. Bunlara gülüp geçiyoruz. Mesut da öyle yapıyor. Sadece saha içine bakıyor. Oynamak istiyor. Elbette sakatlık sonrası oynayacak duruma gelmek kolay olmayabiliyor. Artık hazır ve oynayabilir. Tabii ki artık teknik heyetin doğru zamanla ilgili kararı olacak. Bunlar bizim bilemeyeceğimiz şeyler. Bu konuda bir şey söylemek bize düşmez, yanlış olur" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi ne zaman sona eriyor?

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Arsenal'den Fenerbahçe'ye katılan Mesut Özil'in sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.

Mesut Özil bu sezon ne yaptı?

33 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon sakatlık nedeniyle birçok maçta takımından uzak kaldı. Mesut sarı-lacivertli formayla lig ve Avrupa'da toplam 23 maçta görev yaptı, 7 gol ve 2 asist üretti.