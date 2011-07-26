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Spor

MESUT ÖZİL İDDİALI KONUŞTU MADRİD (A.A)

26 Temmuz 2011 21:48

-MESUT ÖZİL İDDİALI KONUŞTU MADRİD (A.A) - 26.07.2011 - Real Madrid'in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil, bugün düzenlediği basın toplantısında, ''Bu sezon tüm kupaları almak için mücadele edeceğiz'' dedi. ABD kampından dönen ve Madrid'deki ilk antrenmanını yapan Real Madrid'de basının karşısına çıkan Mesut Özil, geçtiğimiz sezona oranla bu sezon takımın çok daha ''olgunlaştığını ve güçlendiğini'' ifade etti. Özil, ''Tüm kupaları kazanmak için yeterli gücümüz var, hedefimiz çok kupa kazanmak'' şeklinde konuştu.  Daha önceden Lass Diarra'nın giydiği ''10'' numarayı gelecek sezon kendisinin taşıyacak olmasıyla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan genç futbolcu, 14-17 Ağustos'ta Barcelona ile oynayacakları Süper Kupa için konuşmanın ise erken olduğunu belirtti.    Basın toplantısında soruları Almanca yanıtlayan Mesut Özil, bu sezon büyük rekabet yaşamaları beklenen Kaka ile ilgili soruya da ''Çok önemli bir futbolcu, takıma yardım ediyor. Herkes biliyor ki çok güçlü biri ve ona ihtiyacımız olduğu görüldü. Bizim için çok önemli bir futbolcu'' cevabını verdi.

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