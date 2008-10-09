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Spor

Mesut Özil için kavga çıktı

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Werder Bremen’in Türk oyuncusu Mesut Özil için başlattığı girişimlerine hız verdi

09 Ekim 2008 03:00


Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Werder Bremen’in Türk oyuncusu Mesut Özil için başlattığı girişimlerine hız verdi

Löw, Fatih Terim’in ay-yıldızlı formayı giydimek istediği, Alman Ümit Milli Takımı’nda da görev yapan 20 yaşındaki yıldız oyuncuyla görüşeceğini açıkladı.

Mesut’la geleceği hakkında konuşacağını kaydeden Almanya’nın hocası, “Onun hakkında çok düşünüyoruz” dedi. Almanya’da Eylül ayının oyuncusu seçilen Mesut Özil, Terim’e, Alman Ümit Milli Takımı’nın 10 ve 15 Ekim’de Fransa ile oynayacağı maçlardan sonra kararını açıklayacağını söylemişti.

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