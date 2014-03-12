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Spor

Mesut Özil için açılan 'homofobik' pankart olay oldu

Allianz Arena'da oynanan Bayern Münih-Arsenal mücadelesinde tribünlerde Mesut Özil'i hedef alan bir pankart açıldı

12 Mart 2014 11:57

Arsenal'i 2-0 ve 1-1'lik skorlarla Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten Bayern Münih'in taraftarları, Türk asıllı Alman milli oyuncu Mesut Özil için 'homofobik' bir pankart hazırladı.

Sporx.com'da yer alan habere göre; 'Gay Gunners' yazılan pankartta, Mesut Özil'in de animasyonlaştırılmış bir görüntüsü yer aldı.

Pankartın sosyal medyada yayılmasının ardından İngiliz basınında da konu ile ilgili geniş haberler yapıldı. Ada basını, homofobik bir mesaj taşıyan pankart sonrası Alman ekibinin ceza alması gerektiğini belirten haberlere sayfalarında yer verdi.

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