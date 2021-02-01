Mesut Özil, Hatayspor maçında oynayabilir

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'ndaki müsabaka 16:00'da başlayacak. Maç kadrosuna alınan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil'in bu maçta oynayabileceği belirtildi.

Ligde 45 puanla lider durumda olan sarı-lacivertli ekip, Hatayspor mücadelesinden de galip gelerek çıkışını sürdürmek ve 24'üncü hafta oynanacak Galatasaray maçına kayıpsız gitmek istiyor.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına beş oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand'ın yanı sıra hafif sakatlıkları buluna Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve yeni transfer İrfan Can Kahveci, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Mesut Özil, Hatayspor maçı kadrosuna alındı

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Hatayspor mücadelesinde ilk maçına çıkması bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, maç eksiğinin bulunması sebebiyle bir süredir yükleme antrenmanları yapıyordu. Dün dinlendirilen Mesut Özil, ilk kez maç kadrosuna alındı. Mesut'un Hatayspor maçında oynaması bekleniyor.