-MESUT ÖZİL: GOL ATMAKTAN EĞLENİYORUM MADRİD (A.A) - 11.02.2011 - Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan bir röportajda, ''Gol atmaktan ve asist vermekten çok eğleniyorum'' dedi. Bu sezon şimdiye kadar 9 gol atan ve 12 gol asisti veren Özil, ''Gerek gol atmak gerekse attırmak beni memnun ediyor. Bir takım arkadaşımın gol atmasına yardımcı olmak beni mutlu ediyor'' diye konuştu. Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamaktan zevk duyduğunu belirten Özil, ''Cristiano ve benim çok iyi bir ilişkimiz var. Madrid'e geldiğimden beri bana çok yardım etti ve bana karşı çok iyi. Mükemmel biri. Cristiano takımın kilit oyuncularından biri. Çok gol attı ve takımın kazanması için tüm enerjisini veriyor. Onun yanında oynamaktan memnunum'' ifadesini kullandı. Almanya Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan Sami Khedira'nın Real Madrid'te olmasının kendisine büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Özil, ''Çoğu zamanımızı birlikte geçiriyoruz ve onunla aynı takımda olmaktan kendimi şanslı hissediyorum. Bana büyük desteği oldu'' dedi. Mesut, ayrıca, haftasonu deplasmanda oynayacakları Espanyol maçının ''çok zor olacağını'' dikkati çekerek, ''Çok zor bir rakip olmasına rağmen tek düşüncemiz 3 puan almak'' diye konuştu.