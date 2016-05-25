Mesut Özil: Fransa'da baskın bir rol oynayacağız ve sonuna kadar gideceğiz

Arsenal'ın oyun kurucusu Mesut Özil, Euro 2016 ile ilgili "Fransa'da baskın bir rol oynayacağız ve sonuna kadar gideceğiz" dedi. Turnuva öncesinde gündelik hayatında yaptığı değişikliklerin kariyerine yaptığı etkiyi de anlatan Arsenalli yıldız futbolcu, "Eskiden gazlı içecek tüketimim çok fazlaydı ve pek su içmezdim. Şimdi ise sıklıkla su ve yeşil çay içiyorum. Mesela artık ekmek yemiyorum. Yaptığım bu değişiklikler sonrası kendimi çok daha zinde hissediyorum ve adale ağrılarım oldukça azaldı" ifadesini kullandı.

France Football'a konuşan Türk asıllı Alman oyuncu, 2014 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Almanya Milli Takımı'nın ritmini kaybettiğine dair eleştirilere hak verdiğini belirterek, "Potansiyelimizi tam olarak sahaya yansıtamadığımız doğru. Mazeret olarak göstermek istemem ama önemli oyuncularımızın uzun süreli sakatlıkları da performansımızı etkiledi. Başta ben olmak üzere Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Mario Götze birkaç ay sahalardan uzak kaldık. Şimdi tekrar eski gücümüzü yakalamamız gerekiyor." dedi.

Eurosport'ta yer alan habere göre, Fransa'da düzenlenecek Euro 2016 öncesi iyimser olduğunu söyleyen Mesut, "Şampiyona yaklaştıkça ritmimizi buluyoruz ve özgüvenimiz artıyor. Dünya çapında oyunculardan kurulu, potansiyeli çok yüksek bir kadromuz var. Fransa'da baskın bir rol oynayacağımıza ve sonuna kadar gideceğimize eminim." diye konuştu.

27 yaşındaki oyuncuya kariyerinde geçirdiği dönüşüm de soruldu. Gündelik hayatında yaptığı küçük değişikliklerin kariyerine büyük etkisi olduğunu ifade eden orta saha oyuncusu, "Eskiden gazlı içecek tüketimim çok fazlaydı ve pek su içmezdim. Şimdi ise sıklıkla su ve yeşil çay içiyorum. Mesela artık ekmek yemiyorum. Yaptığım bu değişiklikler sonrası kendimi çok daha zinde hissediyorum ve adale ağrılarım oldukça azaldı. Şunu anladım ki, hedeflerinize ulaşmak için yetenek tek başına yeterli değil. Artık antrenman sahasına ilk giren ve son çıkan oyunculardan biriyim. Birkaç sene önce bu benim için imkansızdı." bulundu.