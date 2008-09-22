Mesut Özil fırtınası



Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) SV Werder Bremen'nin deplasmanda Bayern Münih'i 5-2 yendiği karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen Bremen'in Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil, Alman basınında geniş yer aldı.



Bild gazetesi, karşılaşmada en büyük şovu Werder Bremen'in Brezilyalı oyuncusu Diego'nun değil Mesut'un gösterdiğini belirterek, ''Süper Özil- Werder yeni Diego'sunu kutluyor'' ifadesini kullandı.



Mesut'un maçta iki golü hazırladığı ve bir golü de kendisinin attığına dikkat çekilen haberde, Werder Bremen'de Diego'nun 2011 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen gelecek yıl ayrılarak daha büyük takıma gideceği düşünüldüğünü, Özil'in ise Bayern Münih'e karşı Diego'nun varisi olacağını gösterdiği kaydedildi.



''Die Welt'' ve ''Berliner Morgenpost'' gazetelerinde, Bayern Münih karşısındaki başarılı oyundan dolayı Mesut'un Bremen'de ilgi odağı olduğu, Mesut'un bu performansının tesadüf olmadığı, bu sezon karşılaşmalarında gösterdiği başarının bir sonucu olduğu belirtildi.



Mesut da Bremen'de kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, ''Teknik direktör ve menajer bana güveniyor ve benim Werder Bremen'de iyi bir rol oynayacağıma inanıyorlar'' dedi.



Spor dergisi Kicker, ''Özil- Yeni Diego'muz'' başlığıyla verdiği haberde, Werder Bremen'in menajeri Klaus Allofs'un, Mesut'un büyük bir oyuncu olabileceği sözlerine yer verdi.



Mesut'un takım arkadaşı Juricia Vranjes, Diego'nun bir gün takımdan ayrılması durumunda Mesut'un bir sorun yaşamadan Diego'nun yerini alabileceğini belirterek, ''Mesut bizim yeni Diego'muz olabilir'' şeklide konuştu.



Vrnjes, Frankfurter Allgemeine Zeitung adlı gazeteye de Mesut'un son haftalarda patlama yaptığını, gelecekte daha iyi olabileceğini söyledi.



Frankfurter Rundschau gazetesi de Mesut'u haftanın 11'inde göstererek, Türk kökenli Alman vatandaşı Mesut'un Bremen'de kendisinden neler istendiğini geç de olsa anladığını, teknik direktör Thomas Schaaf'ın Mesut'u yavaş yavaş sisteme entegre ettiği ve ilk 11'e girme yolunda olduğu kaydedildi.



