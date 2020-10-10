Mesut Özil fesih bedeli olarak Arsenal'dan 15 milyon euro istedi

Mesut Özil'in sözleşmesini feshetmeyi planlayan Arsenal, yıldız futbolcunun fesih için 15 milyon euro istemesi üzerine geri adım attı.



Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de uzun süredir ayrılık ihtimali konuşulan Mesut Özil için yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiliz devi, 31 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle yolları ayırmayı düşünüyor.

Londra ekibi, sözleşmesi sezon ayı bitecek olan Mesut Özil'e maaşında indirime gitmesini istedi ancak yıldız futbolcu bunu reddetti. Bu durumun üzerine Arsenal, Mesut'un sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Türk asıllı Alman oyuncu, bu sürede sözleşmesinde kazanacağı 15 milyon euronun neredeyse tamamını istedi ve aksi halde ayrılmayı reddetti. Kırmızı-beyazlılar, Mesut Özil'in tavrı karşısında fesihten vazgeçti. Şu an için Mesut'un Ocak ayı transfer döneminden önce Arsenal'den ayrılması mümkün görünmüyor.

Londra ekibi, geçtiğimiz günlerde açıkladığı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 31 yaşındaki orta sahayı dahil etmedi.