Mesut Özil imzayı attı: Fenerbahçe benim için bir hayaldi

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in serbest bıraktığı ve Fenerbahçe'nin transfer ettiği Mesut Özil resmi imzayı attı.

İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu da bulundu.

Mesut Özil'in imza töreni Ali Koç'un açıklamalarıyla başladı. Koç, Mesut Özil transferinin gerçekleşme hikâyesini anlatırken televizyoncu Acun Ilıcalı'nın transferide maddi ve manevi olarak çok önemli bir rolü olduğunu vurguladı. Mesut Özil transferinin maddi boyutuna da değinen Koç, "Konuşmamız sırasında Mesut, çocukluğundan beri oynadığı takımda oynama hayallerinden bahsetti. Ve bunun için kesinlikle maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. İşte burada bu transfer dönüşü olmayan bir yola girdi" şeklinde konuştu.

Başkan Ali Koç'un ardından söz alan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Başkanımızın dediği gibi Mesut güzel bir rüyaydı Mesut için de çocukluğunun hayaliydi. Bizlerin de biraz payı olduysa ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu Mesut Özil de çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirirken, "Fenerbahçe için bir rüya benim için bir hayaldi. İki taraf için de bu muhteşem bağlantı olacak. O yüzden çok mutluyum. İnşallah takıma sahada yeteneğimle faydalı olacağım" dedi.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ali Koç, transferin hikâyesini anlattı

"Şu an fiziken taraftarlarımızla beraber olamasak da her zaman olduğu gibi taraftarlarımız coşkularınız bizlerle paylaştılar. Bu transfer özelinde yaptığımız her hamleyi, yeni rekorlara imza atacak seviyeye getiren taraftarlarımızın desteği için teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber omuz omuza Mesut’la beraber nice güzel anılarımız, başarılarımız ve şampiyonluklarımız olacaktır. Kulübümüz için tarihi günlerden bir tanesi daha. Bugün buraya katılmak isteyen çok sayıda basin mensubu oldu. Gerek yurt içi gerek yurt dışı 150’nin üzerinde talep aldık. Sizlere de katılımınız için teşekkür ediyorum."

"Bu transfer nasıl oldu size kısaca anlatmak istiyorum. İşin sır tarafını, perdeyi aralayalım istedik."

"Mesut sık sık Fenerbahçe'yle olan sevdasını dile getirdi, biz bu hikayenin başlangıç tarihi olarak Mesut’un evlilik gününü, yani düğününü alıyoruz. 7 Haziran 2019. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştın. Ama o gün, dünya evine girdiler. Aşkını evlilikle taçlandırdı. O gün Acun Ilıcalı bir tweet attı. İnşallah, bu sene vatan hasretin sona erer Mesut dedi. Bu fotoğraf ve bu cümle binlerce Fenerbahçe taraftarının arzu ve beklentilerinin fitilini ateşledi. Bu fitilin bir kıvılcım olarak büyümesi, sadece 13 gün sonra 20 Haziran 2019’da yaptığımız 'Win Win' kampanyası yayınında başladı."

"Bu hikayenin birçok kahramanı, emek serf edenleri oldu. Tüm bunların çok ötesinde, sevgili Acun Ilıcalı’nın çok önemli bir rolü, maddi ve manevi desteği oldu. Ben onun gıyabında ona teşekkür ediyorum.

"Bir yaz günü Acun’la konuşuyorduk. 'Başkan dedi, Mesut’un sözleşmesi ocak ayından itibaren seneye bitiyor, önümüzdeki sene için de imzalayabilir, Arsenal’le sözleşme yenilemeyecek gibi görünüyor dedi. Seneye haziranda Fenerbahçe’ye kazandıralım.'"

"Tamam da nasıl yapacağız? Mali şartları nasıl karşılayacağız? Arzu etmenin, hayal etmenin gerçekleşmenin yarısı dediğim konu bu. Acun dedi ki, 'Mesut sadece bir futbolcu değil, müthiş bir ticari potansiyeli var. Biz bu şekilde bunu kulübümüzün gücüyle yapabiliriz' dedi."

"Ben keşke ocak ayında gelse haziranı beklemeyelim dedim. 'Ben birkaç ay sonra yeni bir yatırımımı açıklayacağım. Exxen dijital platformu. Ben bunu dünyaya yaymak istiyorum. Türk dizilerini dünyaya yaymak istiyorum. Bu benim hedefime ulaşmamda Mesut’un da büyük katkısı olacağına inanıyorum biraz düşünelim başkan' dedi."

"Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı. Bu bir fikir cimnastiğinden gerçeğe dönmek üzere olan bir sürecin başlangıcıydı. Kasım ayında Mesut’un menajeri Erkut’la görüştük. Bu konuşmanın devamında transferin gerçekleşmesinin çok olası olmaya başladığına inandım. Erkut dedi ki, 'Hepimiz biliyoruz ki Mesut kariyerinin bir noktasında Fenerbahçe’de oynamak istiyor. Ve şu an bir fırsat doğuyor, inanın finansal konular kesinlikle öncelik değil. Kısa zamanda görüşmekte fayda var' dedi."

“Biz Londra’ya yola çıktık. Yöneticiler, ben, Emre, Acun ayrı ayrı zamanlarda yola çıktık ki bilinip duyulmasın diye. Ben Wenger’le bir görüşme yaptım. Bugün Mesut nasıl dedim. Sakatlığı var mı fit mi? Soyunma odasında sahada nasıl. Bize gelir tepeden bakar mı? O kadar olumlu geri bildirimler aldım ki Wenger’den teşekkür ediyorum ona da. Erol Bulut’la Wenger’i de görüştürdük. O da soracağı soruları sordu çok da faydalı oldu bizim için.

10 Aralık Perşembe günü Londra’nın dışında bir yerde bir dostumuzun evini tercih ettik. Aslında zamanında Arsenal’in büyük transferlerinin yapıldığı bir yerdeydik. Orada Mesut’la tanıştık. Ben, Belözoğlu, Acun konuştuk. Orada bir şey dikkatimi çekti. Konuşmamız sırasında Mesut, çocukluğundan beri oynadığı takımda oynama hayallerinden bahsetti. Ve bunun için kesinlikle maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. İşte burada bu transfer dönüşü olmayan bir yola girdi. Transferin detayları netleştirildi, pürüzler giderildi ve bugün huzurlarınızda karşınızdayız.”

Emre Belözoğlu: Mesutla beraber çok daha güçlenecek bir takımımız olacağını düşünüyorum

Emre Belözoğlu, "Mesut Özil bugün resmen bizimle beraber. Tabii Başkanımızdan sonra konuşmak kolay olmuyor. Çok güzel cümleler seçince, ben çok uzun çalışmadım dersimi. Mesut’un renklerine bağlı olduğu kulübe hoş geldin diyorum. Fenerbahçe’nin şanlı tarihinde hepimizin bildiği gibi çok büyük transferler oldu. Başkanımızın dediği gibi Mesut güzel bir rüyaydı Mesut için de çocukluğunun hayaliydi. Bizlerin de biraz payı olduysa ne mutlu bizlere. Ben transfer sırasında daha yakından tanıdığım Mesut’la ilgili bir şeyler söylemek istiyorum.

Mesut insanı değerleri, samimice ülkesine memleketine bağlığıyla bütün gençlere örnek olacak bir kişi benim gönlümde. Ne güzel ki bu güzel insan Fenerbahçeli. Nice maçlara çıkacak inşallah. Özil ailesinin bu samimiyeti bizim için çok önemliydi. Gerçekten bizim çok iyi bir takımımız var. Mesutla beraber çok daha güçlenecek bir takımımız olacağını düşünüyorum. Kupaları beraber kaldıracağız inşallah. İyi günde kötü günde Mesut’la beraber olacağız, onu yalnız bırakmayacağız, ailemize hoş geldin diyorum" dedi.

Mesut Özil: Fenerbahçe için bir rüya benim için bir hayaldi

"Herkesi selamlıyorum, çok heyecanlıyım. Çok mutluyum aynı zamanda. Fenerbahçe için bir rüya benim için bir hayaldi. İki taraf için de bu muhteşem bağlantı olacak. O yüzden çok mutluyum. İnşallah takıma sahada yeteneğimle faydalı olacağım Allah'ın izniyle. Başarılı bir sezon geçiririz takım olarak. Ben inanıyorum Fenerbahçe’ye. Her zaman inanmışımdır bir Fenerbahçeli olarak. O yüzden burada olduğum için mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum."

Soru-cevap

Mesut’u kim Fenerbahçeli yaptı?

Mesut Özil: Beni Fenerbahçeli yapan kendimim. Maçları seyrederken, küçükken biri Galatasaraylı oluyordu biri Beşiktaşlı oluyordu. Ben Fenerbahçeli oluyordum. Hep öyleydim ve öyle de kalacak.

Şu an en beğendiği oyuncu kim? Keşke onunla oynasaydım dediği biri var mı?

Mesut Özil: Eskiden Okocha'yı çok beğeniyordum, şimdiki Fenerbahçe'de Pelkas'ı çok beğeniyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. O yüzden Pelkas diyorum.

Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşayacağına inanıyor musun?

Mesut Özil: Tabii ki inanıyorum. Fenerbahçe her sezon ligi kazanmak için oynuyor ve bunu inşallah en kısa zamanda yapıp bu sezon kazanacağız.

İlk defa gönül verdiğin takımla berabersin. Fenerbahçe başarıya aç ve inanmış bir camia var. Bunca tecrübene rağmen bu beklenti sende bir baskı oluşturuyor mu?

Mesut Özil: Her zaman bir baskı vardır. Ben her zaman büyük kulüpler için oynadım. Her zaman olmuştur. Burada da olacağını biliyorum. Ben sahada elimden geleni yapacağım. Tabii ki büyük kulüplerde oynadım. Ama Fenerbahçe farklı benim için. Sevdiğim, çok değer verdiğim bir kulüp. Elimden geleni yapacağıma inanıyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak.

Evine dönmüş gibi hissediyor musun?

Mesut Özil: Çok gurur verici bir durum benim için. Sabırsızlıkla bekliyordum. İnşallah takım arkadaşlarımla artık antrenman yapıp en kısa zamanda sahada olacağım. Benim için çok yüksek bir şey duygusal olarak. Her zaman hayal ettiğim bir şey. Çok mutluyum.

Bu tarz transferler önümüzdeki yıllarda da devam edecek mi?

Ali Koç: Hem bazı yöneticilerimizin hem kaptanımızın söylediği bir şey var. Çok iyi bir oyuncu transfer ettik ama bununla beraber, Fenerbahçe’nin eski günlerde olduğu gibi büyük yıldızları getirme potansiyelinin tekrar gösterilmesi ileride başka kapıları açacaktır. O açıdan katılıyorum. Sizin o bahsettiğiniz dönemden bu döneme futbol piyasası çok değişti. Biz Fransa, İspanya’nın gol kralını getirdik. Bugün aynı şeyi yapmak için tüm Türkiye kulüplerinin mali gücünü bir araya getirin gerçekleştiremezsiniz. Ara açıldı, Türkiye futbol sektörü mali krizle boğuşuyor. Bunun geçmiş yıllardaki gibi olacağını sanmıyorum. Biz kendi yıldızlarımızı yetiştirmeliyiz. İnançla altyapılara yatırım yapmaktan geçiyor bu da. Ama şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Avrupa ve dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş bir oyuncuyu bugünün şartlarında buraya getirmek her kulübün yapabileceği bir iş değil.

Orada da çok fazla Alman hayranınız var. Bir gün Bundesliga’ya dönme ihtimaliniz var mı?

Mesut Özil: Hayır, yok.

Mesut’a futbol kariyerlerinde keşke ve iyi ki dediklerini sormak istiyorum

Mesut Özil: Keşke daha önce olsaydı, iyi ki şimdi olmuş.

Galatasaray maçında sizi sahada görebilecek miyiz?

Mesut Özil: İnşallah en kısa zamanda, umuyorum. Şimdi tam zaman veremeyeceğim çalışmalar sürüyor.

Avrupa’nın birçok kulübünde forma giydi ve asist kralı olmayı başardı. Bu kadar gole katkı veren bir oyuncu olarak sahayı nasıl gözlemliyor ve bir sonraki hamlesini nasıl bu kadar hızlı planlayabiliyor? Diğer soru ise, zamanında Schalke döneminde Fenerbahçe forması giydiği için gönderildiği söylenmişti doğru mu?

Mesut Özil: İkinci soru doğru değil, öyle bir şey yoktu. Diğer soru ise, Ben abimle her zaman futbol oynardım, onlar birkaç yaş büyük olduğu için top gelmeden önce düşünmeye başlardım. O zaman başladı, profesyonel olduğumda da aynı şekilde devam ediyor. Top bana gelmeden önce opsiyonları düşünürüm. Düşünmekle geçiyor benim sahadaki oynayışım.

Emre Belözoğlu, Alex’le beraber oynadığınız orta saha ile şu ankini kıyaslayınca hangisini önde görüyorsunuz?

Emre Belözoğlu: "Mesut benden zeki oyuncu ama ben de fena değildim. Alex Fenerbahçe tarihinin gördüğü en büyük futbolcu. Onu başka yere koymam gerekiyor. Samimice söyleyeyim, çok pozitif duygularla bu görevime savundum. O yüzden Fenerbahçelileri mutlu etmek için uyanıyoruz, onları da hep sabahlara mutlu şekilde uyandırırız. Şu anki üçlüyü daha önde görüyorum. Ama bunlar teknik kararlar, bunun kararını hocamız verecek."

Arda Turan ile İspanya'da karşılıklı oynadın. Neler söylersin?

Mesut Özil: "Arda Turan çok yetenekli bir kardeşimiz. İspanya'da karşılıklı oynadık şimdi burada oynayacağız. Hayırlısı olsun."

Ülkene hoş geldin. A Milli Takım seçme döneminde neler yaşadın? Burak Yılmaz'ın seninle ilgili açıklaması vardı. Duydun mu? Neler söylersin?

Ali Koç: "Burak Yılmaz ile ilgili görüşüne ben cevap verdim. Sen diğer soruya cevap ver."

Mesut Özil:"Geçmiş bir olay. O zaman öyle karar vermiştim. Geçti bitti. Burak'a gelirsem kendisine başarılar diliyorum. İnşallah orada kendisini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder."

Fenerbahçe tarihinde en çok kiminle beraber oynamak isterdin?

Mesut Özil: "En çok Alex ve Emre Belözoğlu ile oynamak isterdim."

Emre Belözoğlu: "Soru bana sorulmadı ama ben de Mesut'la beraber oynamak isterdim."

Almanya Milli Takımı ile buzların biraz eridiğini biliyoruz yapılan açıklamalardan. Milli Takım'a dönme ihtimalin var mı?

Mesut Özil: "Ben bir yola girmişsem asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum. Asla Almanya Milli Takımı’nda bir daha oynamam.”