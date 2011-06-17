-MESUT ÖZİL 'EN PAHALILAR' LİSTESİNDE ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Avrupa futbol liglerinde transfer sezonunun tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde, dünyaca ünlü futbolcuların piyasa değerleri adeta dudak uçuklatıyor. ''transfermarkt'' adlı internet sitesinin listesine göre, dünyanın en pahalı oyuncuları sıralamasında ilk 50 sırada yer alan tek Türk kökenli oyuncu Mesut Özil oldu. Real Madrid'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla teknik direktör Jose Mourinho'nun değişmez isimleri arasına giren futbolcu, 63 milyon 40 bin TL tutarındaki transfer bedeliyle listede kendine yer buldu. Mesut, Madrid ekibinde bu sezon 10 gol kaydetti. Dünyanın en pahalı oyuncuları sıralamasında birinciliği ise 197 milyon TL ile Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi elde etti. Arjantinli yıldız takımının bu sezonu hem İspanya La Liga hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirvede tamamlanmasında önemli rol oynadı. Messi, La Liga'da 31, Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 gol kaydetti. Değerlendirmede ikinci sırayı ise Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 177 milyon 300 bin TL'lik değeriyle aldı. İspanya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olan Andres İniesta da, dünyanın en pahalı futbolcuları arasında kendine üçüncü sırada yer buldu. Barcelonalı İniesta, 118 milyon 200 bin TL'lik değere sahip. -90 MİLYON TL'YE 1 GOL- Chelsea'nın İspanyol forveti Fernando Torres, değerlendirmede yer alan 50 futbolcu arasında en ilginç istatistiğe sahip isim oldu. İngiltere'nin Liverpool takımında yıldızı parlayan Torres, Chelsea adına çıktığı 14 karşılaşmada yalnızca 1 kez gol atma başarısı gösterirken, 2 kez de asist yaptı. Dünyanın en pahalı oyuncuları sıralaması şöyle: /* FUTBOLCU TAKIMI BONSERVİS BEDELİ (TL) -------------------------------------------------------------------------- 1-Lionel Messi Barcelona 197 milyon 2-Cristiano Ronaldo Real Madrid 177 milyon 300 bin 3-Andres İniesta Barcelona 118 milyon 200 bin 4-Cesc Fabregas Arsenal 108 milyon 350 bin 5-Wayne Rooney Manchester United 102 milyon 400 bin 6-David Villa Barcelona 98 milyon 500 bin 7-Xavi Barcelona 98 milyon 500 bin 8-Fernando Torres Chelsea 90 milyon 620 bin 9-Franck Ribery Bayern Münih 88 milyon 650 bin 10-Wesley Sneijder İnter 82 milyon 740 bin 11-Arjen Robben Bayern Münih 78 milyon 800 bin 12-Samuel Eto'o İnter 78 milyon 800 bin 13-Bastian Schweinsteiger Bayern Münih 78 milyon 800 bin 14-Gonzalo Higuain Real Madrid 74 milyon 860 bin 15-Gerard Pique Barcelona 74 milyon 860 bin 16-Daniele De Rossi AS Roma 74 milyon 860 bin 17-Carlos Tevez Manchester City 74 milyon 860 bin 18-Nemanja Vidic Manchester United 72 milyon 890 bin 19-Kun Agüero Atletico Madrid 70 milyon 920 bin 20-Michael Essien Chelsea 70 milyon 920 bin 21-Steven Gerrard Liverpool 70 milyon 920 bin 22-Dani Alves Barcelona 68 milyon 950 bin 23-Xabi Alonso Real Madrid 68 milyon 950 bin 24-Iker Casillas Real Madrid 68 milyon 950 bin 25-Zlatan İbrahimovic AC Milan 68 milyon 950 bin 26-John Terry Chelsea 66 milyon 980 bin 27-Alexandre Pato AC Milan 65 milyon 10 bin 28-Mesut Özil Real Madrid 63 milyon 40 bin 29-David Silva Manchester City 63 milyon 40 bin 30-Sergio Busquets Barcelona 59 milyon 100 bin 31-Edin Dzeko Manchester City 59 milyon 100 bin 32-Sergio Ramos Real Madrid 59 milyon 100 bin 33-Maicon Inter 59 milyon 100 bin 34-Esteban Cambiasso Inter 59 milyon 100 bin 35-Kaka Real Madrid 59 milyon 100 bin 36-Hulk Porto 55 milyon 160 bin 37-Nani Manchester United 55 milyon 160 bin 38-Giorgio Chiellini Juventus 55 milyon 160 bin 39-Luka Modric Tottenham Hotspur 55 milyon 160 bin 40-Philipp Lahm Bayern Münih 55 milyon 160 bin 41-Dimitar Berbatov Manchester United 55 milyon 160 bin 42-Patrice Evra Manchester United 53 milyon 190 bin 43-Ashley Cole Chelsea 53 milyon 190 bin 44-Mario Balotelli Manchester City 51 milyon 220 bin 45-Mario Gomez Bayern Münih 51 milyon 220 bin 46-Petr Cech Chelsea 51 milyon 220 bin 47-Neymar Santos 49 milyon 250 bin 48-Pedro Barcelona 49 milyon 250 bin 49-Angel Di Maria Real Madrid 49 milyon 250 bin 50-Luis Suarez Liverpool 49 milyon 250 bin */