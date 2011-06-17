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Spor

MESUT ÖZİL 'EN PAHALILAR' LİSTESİNDE ANKARA (A.A)

17 Haziran 2011 14:53

-MESUT ÖZİL 'EN PAHALILAR' LİSTESİNDE ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Avrupa futbol liglerinde transfer sezonunun tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde, dünyaca ünlü futbolcuların piyasa değerleri adeta dudak uçuklatıyor. ''transfermarkt'' adlı internet sitesinin listesine göre, dünyanın en pahalı oyuncuları sıralamasında ilk 50 sırada yer alan tek Türk kökenli oyuncu Mesut Özil oldu. Real Madrid'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla teknik direktör Jose Mourinho'nun değişmez isimleri arasına giren futbolcu, 63 milyon 40 bin TL tutarındaki transfer bedeliyle listede kendine yer buldu. Mesut, Madrid ekibinde bu sezon 10 gol kaydetti. Dünyanın en pahalı oyuncuları sıralamasında birinciliği ise 197 milyon TL ile Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi elde etti. Arjantinli yıldız takımının bu sezonu hem İspanya La Liga hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirvede tamamlanmasında önemli rol oynadı. Messi, La Liga'da 31, Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 gol kaydetti. Değerlendirmede ikinci sırayı ise Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 177 milyon 300 bin TL'lik değeriyle aldı. İspanya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olan Andres İniesta da, dünyanın en pahalı futbolcuları arasında kendine üçüncü sırada yer buldu. Barcelonalı İniesta, 118 milyon 200 bin TL'lik değere sahip. -90 MİLYON TL'YE 1 GOL- Chelsea'nın İspanyol forveti Fernando Torres, değerlendirmede yer alan 50 futbolcu arasında en ilginç istatistiğe sahip isim oldu. İngiltere'nin Liverpool takımında yıldızı parlayan Torres, Chelsea adına çıktığı 14 karşılaşmada yalnızca 1 kez gol atma başarısı gösterirken, 2 kez de asist yaptı. Dünyanın en pahalı oyuncuları sıralaması şöyle: /* FUTBOLCU                     TAKIMI                  BONSERVİS BEDELİ (TL) -------------------------------------------------------------------------- 1-Lionel Messi               Barcelona               197 milyon  2-Cristiano Ronaldo          Real Madrid             177 milyon 300 bin   3-Andres İniesta             Barcelona               118 milyon 200 bin  4-Cesc Fabregas              Arsenal                 108 milyon 350 bin  5-Wayne Rooney               Manchester United       102 milyon 400 bin  6-David Villa                Barcelona                98 milyon 500 bin  7-Xavi                       Barcelona                98 milyon 500 bin 8-Fernando Torres            Chelsea                  90 milyon 620 bin  9-Franck Ribery              Bayern Münih             88 milyon 650 bin  10-Wesley Sneijder           İnter                    82 milyon 740 bin  11-Arjen Robben              Bayern Münih             78 milyon 800 bin  12-Samuel Eto'o              İnter                    78 milyon 800 bin  13-Bastian Schweinsteiger    Bayern Münih             78 milyon 800 bin  14-Gonzalo Higuain           Real Madrid              74 milyon 860 bin  15-Gerard Pique              Barcelona                74 milyon 860 bin  16-Daniele De Rossi          AS Roma                  74 milyon 860 bin  17-Carlos Tevez              Manchester City          74 milyon 860 bin  18-Nemanja Vidic             Manchester United        72 milyon 890 bin  19-Kun Agüero                Atletico Madrid          70 milyon 920 bin  20-Michael Essien            Chelsea                  70 milyon 920 bin  21-Steven Gerrard            Liverpool                70 milyon 920 bin  22-Dani Alves                Barcelona                68 milyon 950 bin  23-Xabi Alonso               Real Madrid              68 milyon 950 bin  24-Iker Casillas             Real Madrid              68 milyon 950 bin  25-Zlatan İbrahimovic        AC Milan                 68 milyon 950 bin  26-John Terry                Chelsea                  66 milyon 980 bin 27-Alexandre Pato            AC Milan                 65 milyon  10 bin 28-Mesut Özil                Real Madrid              63 milyon  40 bin 29-David Silva               Manchester City          63 milyon  40 bin 30-Sergio Busquets           Barcelona                59 milyon 100 bin 31-Edin Dzeko                Manchester City          59 milyon 100 bin 32-Sergio Ramos              Real Madrid              59 milyon 100 bin 33-Maicon                    Inter                    59 milyon 100 bin 34-Esteban Cambiasso         Inter                    59 milyon 100 bin 35-Kaka                      Real Madrid              59 milyon 100 bin 36-Hulk                      Porto                    55 milyon 160 bin 37-Nani                      Manchester United        55 milyon 160 bin 38-Giorgio Chiellini         Juventus                 55 milyon 160 bin 39-Luka Modric               Tottenham Hotspur        55 milyon 160 bin 40-Philipp Lahm              Bayern Münih             55 milyon 160 bin 41-Dimitar Berbatov          Manchester United        55 milyon 160 bin 42-Patrice Evra              Manchester United        53 milyon 190 bin 43-Ashley Cole               Chelsea                  53 milyon 190 bin 44-Mario Balotelli           Manchester City          51 milyon 220 bin 45-Mario Gomez               Bayern Münih             51 milyon 220 bin 46-Petr Cech                 Chelsea                  51 milyon 220 bin 47-Neymar                    Santos                   49 milyon 250 bin 48-Pedro                     Barcelona                49 milyon 250 bin 49-Angel Di Maria            Real Madrid              49 milyon 250 bin 50-Luis Suarez               Liverpool                49 milyon 250 bin */

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